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В Минздраве допустили появление индийского штамма коронавируса в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов МИНЗДРАВ

Эту мутацию уже фиксируют в соседних государствах

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов допустил, что в стране может появиться индийский штамм коронавируса.  Об этом глава ведомства заявил в эфире "Украина 24".

"Мы можем говорить, что он (индийский штамм коронавируса, – ред.) точно будет. И это реальность. Говорить надо правду. Он уже зафиксирован в странах-соседях, поэтому понятно, что он появится в Украине, как это было с британским и южноафриканским штаммами", – сказал министр.

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Ранее сообщалось, что Украина со 2 мая запретила въезд из Индии из-за рекордного распространения коронавируса в этой стране. Граждане Украины и те, кто постоянно проживает на территории нашей страны, должны будут по приезду из Индии находиться на самоизоляции.

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