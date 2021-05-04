В Минздраве анонсировали выход из "красной" зоны карантина еще четырех областей

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Это может произойти в ближайшие дни

Четыре области Украины, которые находятся в "красной" зоне карантина, и где наблюдается улучшения ситуации с коронавирусом, могут покинуть эту зону в ближайшие дни. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

"Стоит отметить, что улучшение эпидситуации наблюдается также в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях. При сохранении положительной динамики, эти регионы могут выйти из "красного" уровня эпидемической опасности уже в течение ближайших дней", - заявил Ляшко.

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Напомним, в Украине сократили "красную" зону карантина, выведя из нее Житомирскую область.