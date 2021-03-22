В Минздраве анонсировали изменения в плане вакцинации против COVID-19

В первую очередь будут вакцинировать тех лиц из групп риска, которые записались в очередь через портал "Дія"

"Когда мы говорим о портале "Дія", то мы, прежде всего, говорим и о тех гражданах, которые записались, в том числе, входят в группу риска. Кстати, что касается 80+, то более 1,5 тысячи таких людей записались именно через "Дію". Они будут в первую очередь вакцинированы", - отметил министр.

По его словам, Минздрав хочет максимально охватить и другие группы риска, которые записались на вакцинацию через "Дію". Для этого в Украине разворачиваются стационарные пункты прививки. На этой неделе начнет работать 569 пунктов прививки, а дальше их количество планируют увеличить до 2,5 тыс.

Степанов также добавил, что запланированные изменения позволят максимально увеличить охват людей для вакцинации.