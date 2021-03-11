В Минюсте рассказали, как распознать и куда жаловаться на гендерную дискриминацию

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В случае необходимости защиты своих прав можно обращаться к Уполномоченному по правам человека, в полицию, суд и на профильную "горячую линию"

В Министерстве юстиции Украины рассказали, что такое гендерная дискриминация и как человек может защитить свои права при необходимости. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице ведомства.

"Если говорить о гендерной дискриминации простыми словами - законодательством определено, что человека не могут ограничивать в каком-то праве только из-за того, что он имеет определенный пол. Такое возможно лишь при наличии обоснованной цели и надлежащим образом. Поэтому стоит разобраться, всегда ли цель, с которой ограничивают права женщин или мужчин, обоснована", - отметили в Минюсте.

Гендерная дискриминация происходит, когда человек по признакам пола испытывает ограничения. Например, мужчины и женщины должны иметь равные права в избирательном процессе, полученные образования, при устройстве на работу и оплате труда.

В то же время, дискриминацией нельзя считать:

специальную защиту женщин во время беременности, родов и грудного вскармливания ребенка (когда из-за физических особенностей и необходимости выполнения естественной функции рождения и выращивания детей женщины нуждаются в большей поддержке);

обязательную срочную военную службу для мужчин, предусмотренную законом;

разницу в пенсионном возрасте для женщин и мужчин, предусмотренную законом (в силу физических особенностей женщин и мужчин);

особые требования по охране труда женщин и мужчин, связанные с охраной их репродуктивного здоровья;

положительные действия - создание дополнительных возможностей, направленных на устранение юридического или фактического неравенства в возможностях женщин и мужчин по реализации прав и свобод.

Куда обращаться в случае гендерной дискриминации:

К Уполномоченному по правам человека



В зависимости от ситуации, которая сложилась вследствие нарушенных прав по признаку пола, человек может обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.





В зависимости от ситуации, которая сложилась вследствие нарушенных прав по признаку пола, человек может обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека. В полицию



Если во время совершения гендерной дискриминации было совершено административное или уголовное правонарушение, тогда нужно обратиться в органы полиции.





Если во время совершения гендерной дискриминации было совершено административное или уголовное правонарушение, тогда нужно обратиться в органы полиции. В суд



Потерпевший от дискриминации по признаку пола может обратиться за защитой своего права в суд и имеет право на возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных ему вследствие дискриминации.





Потерпевший от дискриминации по признаку пола может обратиться за защитой своего права в суд и имеет право на возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных ему вследствие дискриминации. В центры предоставления правовой помощи



Для получения правовой помощи пострадавшие от дискриминации по признаку пола имеют право обратиться в центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.





Для получения правовой помощи пострадавшие от дискриминации по признаку пола имеют право обратиться в центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. Позвонить на "горячую линию"



В Украине действует национальная "горячая линия" общественной организации "Ла Страда" по предотвращению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации.

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