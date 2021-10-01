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В Минюсте объяснили механизм досрочного освобождения пожизненно осужденных

Фото из открытых источников

Преступник должен подготовить план своей реинтеграции в общество

Омбудсмен Людмила Денисова надеется, что механизм досрочного освобождения "пожизненников" парламент рассмотрит уже на этой сессии - до конца года. Тогда, по ее словам, украинское законодательство будет отвечать практикам ЕСПЧ. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Запах свободы. Почему в Украине готовятся выпускать из тюрем пожизненно осужденных".

Законодательные изменения предполагают, что преступник должен подготовить план своей реинтеграции в общество и после 15 лет отсидки подать в суд ходатайство о сокращении срока заключения.

Тогда срок может быть сокращен до 15-20 лет. Получается, что в целом при любом удачном развитии событий заключенный пробудет под стражей не менее 30-35 лет.

Правозащитники видят в этом основную проблему, ведь 35 лет - значительный срок для заключенного.

"В свете решения КСУ надо этот законопроект переделывать, потому что там нет вообще речи об условно-досрочном освобождении. Он значительно жестче, чем это нужно", - сказал председатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

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Напомним, ранее мы писали, что на работу в Министерство юстиции Украины взяли первую пожизненно заключенную. По словам министра Дениса Малюська , работодатель и рабочий довольны.

 

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