В Минсоцполитики предлагают 5 этапов повышения пенсий в 2022 году

Пенсионный фонд Украины

Так, с 1 января повышение пенсии получат лица с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы

В рамках подготовки проекта госбюджета-2022 Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре 5 шагов повышения пенсий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

В частности, Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре повышение пенсий на следующий год следующие шаги:

повышение с 1 января пенсий лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;

индексацию пенсий с 1 марта для более 10 млн пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет;

перерасчет с 1 июля и с 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

перерасчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.

"Эти предложения, а также принятия Верховной Радой правительственного законопроекта № 4668 дадут возможность впервые после 2014 года охватить в 2022 году программе повышения все категории пенсионеров с акцентом на наиболее уязвимых их группах", - добавили в ведомстве.

"На 2022 год Минсоцполитики предлагает включить в инициированную президентом программу ежемесячных доплат пожилым гражданам пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, что позволит повысить доходы дополнительно 1,5 миллионам пенсионеров", - заявили в министерстве.

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Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий сентября.