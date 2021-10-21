В Минсоце объяснили, как оформить субсидию, если есть задолженность по оплате ЖКУ

Граждане могут заключить договор реструктуризации и обратиться в орган соцзащиты для назначения пособия

"Согласно законодательству, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн).

В то же время жилищная субсидия назначается в случае наличия задолженности, если заключен договор о реструктуризации этой задолженности", - отметили в ведомстве.

В Минсоцполитики добавили, что по вопросу заключения договора потребителям следует обратиться к поставщикам соответствующих коммунальных услуг.

При этом, если такой договор будет заключен в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, жилищная субсидия будет назначена с начала сезона.

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Напомним, ранее Министерство социальной политики сообщало, что лица, имеющие задолженность по уплате алиментов более трех месяцев, не будут иметь права на получение субсидии. В то же время, есть исключения в отношении тех, кто имеет алко- или наркозависимость, а также к которым применяются меры обеспечения уголовного производства.