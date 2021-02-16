В Минэнерго рассказали, что будет с утренним и ночным тарифами на электроэнергию

В Украине не планируют пересматривать ночной тариф на электроэнергию Фото из открытых источников

В ведомстве заверили, что установленные нормы положительно повлияют украинскую энергосистему

Министерство энергетики в марте не планирует пересматривать зонные (ночной и утренний) тарифы на электроэнергию. Об этом заявил и. о. директора директората энергетических рынков Министерства энергетики Александр Мартынюк, передает "Украинская энергетика".

"По состоянию на сейчас нет никаких планов по пересмотру ночного тарифа. Когда обсуждалась отмена льгот с 1 января, вопрос зонности не обсуждался", - отметил Мартынюк.

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Он подчеркнул, что потребители имеют неравномерный график потребления, поэтому нужно "давать потребителю экономический стимул перенести часть своего потребления на ночное время". По словам Александра Мартынюка, это положительно влияет на украинскую энергосистему.

При этом чиновник подчеркнул, что не готов обсуждать тарифные сценарии и после 31 марта.

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Напомним, в конце прошлого года в Украине отменили льготный тариф на первые 100 кВт⋅ч электроэнергии для населения и установили фиксированную цену - 1,68 грн.

А в январе Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг отменила ночной тариф на электрическую энергию и ряд других льгот.

Сейчас в Украине действуют двухзонный и трехзонный тарифы, дифференцированные по периодам. Двухзонный тариф включает в себя ночной и дневной. А трехзонный - ночной, полупиковый, пиковый периоды. Наиболее выгодным периодом потребления является ночное время.