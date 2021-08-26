В Минэкономики пояснили, имеют ли право уволить работника за отказ вакцинироваться

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Прививка от COVID-19 в Украине добровольная для всех групп населения и профессиональных групп

Министерство экономики обнародовало данные, в которых указывается, что действующее законодательство Украины не предусматривает оснований у работодателя принуждать работников вакцинироваться. Об этом говорится в письме-разъяснении Директората развития рынка труда и условий оплаты Минэкономики.

Как отмечается в письме, в соответствии со ст. 284 Гражданского кодекса Украины оказание медицинской помощи физическому лицу, достигшему 14 лет, производится с ее согласия. Совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, которое осознает значение своих действий и может управлять ими, имеет право отказаться от лечения.

"Ст. 43 Основ законодательства о здравоохранении Украины определено, что для применения методов диагностики, профилактики и лечения необходимо согласие информированного в соответствии со статьей 39 этих Основ пациента", - говорится в публикации.

Кроме того, в пункте 3 своей Резолюции 2361 (2021) Парламентская ассамблея Совета Европы призывает и рекомендует информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной и что никто не может подвергаться политического, социального или иного давления для прохождения вакцинации, а также обеспечить, чтобы никто не подвергался дискриминации за то, что не прошел вакцинацию.

Как сообщают в ведомстве, по инициативе собственника или уполномоченного им органа трудовой договор может быть расторгнут, в частности в случае выявленного несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы.

В то же время такое увольнение может быть проведено только на основании фактических данных, подтверждающих, что вследствие состояния здоровья работник не может надлежащим образом выполнять возложенные на него трудовые обязанности или их выполнение противопоказано по состоянию здоровья.

В соответствии со статьей 147 Кзот за нарушение трудовой дисциплины к работнику может быть применена одна из следующих мер взыскания: 1) выговор; 2) увольнение.

Вместе с тем, законодательством определено, что нарушение трудовой дисциплины - это неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей. Следовательно, отказ работника от вакцинации не может считаться нарушением трудовой дисциплины.

"Таким образом, учитывая вышеизложенное, не усматривается правовых оснований у работодателя принуждать работников вакцинироваться от коронавірусної болезни COVID-19 и/или привлекать их к дисциплинарной ответственности за отказ вакцинироваться от этой болезни", - подытожили в письме.

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Напомним, ранее польские ученые выяснили, который определяющий фактор стоит за убежденностью людей не вакцинироваться от коронавірусної инфекции COVID-19. Многие из опрошенных заявили, что якобы их позиция основывается на собственном опыте или опыте знакомых.