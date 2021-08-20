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В Минцифре разъяснили, как получить COVID-сертификат в "Дії"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров Facebook

В то же время на портале "Дія" указано, что услуга "COVID-сертификат" находится в стадии разработки

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, как получить COVID-сертификат, который признали в Европейском Союзе, через приложение "Дія". Об этом он сказал во время выступления на пресс-конференции.

По словам главы Минцифры, для того, чтобы получить COVID-сертификат в "Дії" необходимо:

  • скачать и установить приложение "Дія";
  • перейти в раздел "Услуги", потому что в отличие от паспортов и водительских прав, COVID-сертификат - это услуга;
  • отправить запрос в реестр, чтобы сформировать сертификат. Потому что это медицинская информация, и она не будет отражена, если не сделать запрос и электронную подпись.

"Не нужно с электронной подписью ходить в госорганы. Вы можете сгенерировать подпись в "Дії". Для этого нужно только ваше лицо. И выполнить несколько действий. Биометрия вашего лица сравнивается с биометрией в реестре. Это занимает несколько секунд, и вы получаете подпись", - рассказал Федоров.

Добавим, на портале "Дія" указано, что услуга "COVID-сертификат" находится в стадии разработки.

Новости по теме: Члены ЕС самостоятельно будут решать, признавать ли цифровые COVID-сертификаты Украины

Ранее сообщалось, что Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским стандартам.

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