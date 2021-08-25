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В МИД Украины отсутствует информация о намерениях России эвакуировать украинцев из Афганистана

РБК-Украина

Сейчас около 90 граждан Украины остаются в Афганистане

В Министерстве иностранных дел Украины отсутствует информация о намерениях Российской Федерации эвакуировать из Афганистана украинцев и граждан других иностранных государств. Об этом сообщил спикер учреждения Олег Николенко в комментарии "Радио Свобода".

По его словам, МИД не обращался к российской стороне с соответствующими просьбами.

Также он отметил, что украинцы, которые хотят уехать из Афганистана, должны обратиться в посольство Украины в Таджикистане.

"Сейчас около 90 граждан Украины остаются в Афганистане", - сообщил Николенко.

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Как известно, Министерство обороны России заявило об использовании четырех военно-транспортных самолета для эвакуации более 500 граждан из Афганистана.

Кроме этого, самолеты осуществят авиаперевозки граждан других государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Украины.

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