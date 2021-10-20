В МИД ответили, будет ли закрытие границ в случае исключения Украины из "зеленой" зоны ЕС
По словам главы министерства, не следует ожидать тотального закрытия границ
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, будет ли полное закрытие границ в случае исключения Украины из "зеленой" зоны ЕС. Об этом говорилось во время его брифинга.
По его словам, украинцы должны тщательно изучать условия пересечения границы к каждой стране.
"Окончательное решение о поездках принимает каждая страна ЕС отдельно на национальном уровне. Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели были исключены из "зеленого" списка ЕС, демонстрируют, что не следует ожидать тотального закрытия границ", - отметил Кулеба.
Также он отметил, что МИД Украины продолжает держать руку на пульсе даже в этих условиях.
"МИД работает, чтобы в условиях пандемии круг стран для путешествий оставался максимально широким и в дальнейшем расширялся. Мы будем применять все инструменты, чтобы оставить открытыми для украинцев максимальное количество стран", - добавил министр.
Как сообщалось ранее, европейский Союз намерен до конца недели исключить Украину из перечня безопасных для путешествий стран. Для украинцев границы ЕС снова могут закрыться.