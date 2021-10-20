В МИД ответили, будет ли закрытие границ в случае исключения Украины из "зеленой" зоны ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Главком

По словам главы министерства, не следует ожидать тотального закрытия границ

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, будет ли полное закрытие границ в случае исключения Украины из "зеленой" зоны ЕС. Об этом говорилось во время его брифинга.

По его словам, украинцы должны тщательно изучать условия пересечения границы к каждой стране.

"Окончательное решение о поездках принимает каждая страна ЕС отдельно на национальном уровне. Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели были исключены из "зеленого" списка ЕС, демонстрируют, что не следует ожидать тотального закрытия границ", - отметил Кулеба.

Также он отметил, что МИД Украины продолжает держать руку на пульсе даже в этих условиях.

"МИД работает, чтобы в условиях пандемии круг стран для путешествий оставался максимально широким и в дальнейшем расширялся. Мы будем применять все инструменты, чтобы оставить открытыми для украинцев максимальное количество стран", - добавил министр.

Как сообщалось ранее, европейский Союз намерен до конца недели исключить Украину из перечня безопасных для путешествий стран. Для украинцев границы ЕС снова могут закрыться.