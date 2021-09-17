В международном аэропорту "Борисполь" закроют пункт COVID-вакцинации

Он прекратит свою работу в субботу, 18 сентября

В международном аэропорту "Борисполь" закроют пункт вакцинации от коронавируса COVID-19. Он перестанет функционировать уже завтра, 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта .

"С 18 сентября в аэропорту "Борисполь" прекратит свою работу пункт вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ближайший пункт прививки до аэропорта находится в городе Борисполь по адресу ул. Киевский шлях, 71.

К слову, за период с 9 августа по 16 сентября в пункте вакцинации сделали прививку 2173 человека.

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Напомним, ранее в мариупольских прививочных центрах заканчивается срок годности COVID-вакцины Moderna. В связи с этим придется утилизировать 1 тыс. доз этого препарата. В Мариуполе первую дозу этой вакцины получили 10,5 тыс. горожан, из них второй дозой вакцинировались лишь 9,5 тыс. лиц.