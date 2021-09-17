home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В международном аэропорту "Борисполь" закроют пункт COVID-вакцинации

Международный аэропорт "Борисполь"

Он прекратит свою работу в субботу, 18 сентября

В международном аэропорту "Борисполь" закроют пункт вакцинации от коронавируса COVID-19. Он перестанет функционировать уже завтра, 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"С 18 сентября в аэропорту "Борисполь" прекратит свою работу пункт вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ближайший пункт прививки до аэропорта находится в городе Борисполь по адресу ул. Киевский шлях, 71.

К слову, за период с 9 августа по 16 сентября в пункте вакцинации сделали прививку 2173 человека.

Новости по теме: В Черновцах откроют мобильный пункт вакцинации на территории университета

Напомним, ранее в мариупольских прививочных центрах заканчивается срок годности COVID-вакцины Moderna. В связи с этим придется утилизировать 1 тыс. доз этого препарата. В Мариуполе первую дозу этой вакцины получили 10,5 тыс. горожан, из них второй дозой вакцинировались лишь 9,5 тыс. лиц.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Теракты в Кабуле – крупнейшая военная трагедия США за 15 лет Байден: Мы выследим ИГИЛ и заставим их заплатить за теракты в Кабуле Во время взрывов в аэропорту Кабула погибли по меньшей мере шесть человек, еще около 60 ранены Медведчук: События в Афганистане - это демонстрация того, как США поступают по отношению к странам, где они осуществляют внешнее управление

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект