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В Мексике в древней пещере майя обнаружили отпечатки рук, которым более тысячи лет

Отпечатки рук, вероятно, были сделаны детьми, когда они вступили в половую зрелость

В Мексике археологи обнаружили десятки черно-красных отпечатков рук, которые покрывают стены пещеры, которая, как полагают, связана с ритуалом совершеннолетия древних майя. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, 137 гравюрам, в основном сделанными руками детей, более 1200 лет, что указывает на то, что они приближались к концу классического зенита древних майя, когда крупные города современной южной Мексики и Центральной Америки процветали на фоне больших достижений человечества.

Как отмечается, пещера расположена вблизи северной оконечности полуострова Юкатан в Мексике, где все еще стоят высокие пирамиды городских центров Майя, таких как Ушмаль и Чичен-Ица, и находится примерно на 10 метров ниже большого дерева сейба, которое майя считали священным.

Археолог Серджио Грожан утверждает, что отпечатки рук, вероятно, были сделаны детьми, когда они вступили в половую зрелость, через анализ их размера, а цвета дают ключ к их значение. Черные символизировали смерть с ритуальной точки зрения, а красные - отсылка к войне или жизни.

Другие артефакты майя, найденные в пещере, включают резное лицо и шесть раскрашенных рельефных скульптур, датируемых периодом между 800-1000 годы нашей эры, время, когда на регион обрушилась сильная засуха, которая, возможно, способствовала внезапном отказе от больших городов классическими майя.

Хотя первые поселения майя датируются почти 4000 лет назад, в начале 1500-х годов были еще крупные центры.

Несколько миллионов майя продолжают жить в общинах, разбросанных по штатам юго-востока Мексики, таким как Чьяпас и Кампече, а также в Гватемале и Белизе.

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Напомним, ранее в Мексике обнаружили самую раннюю и самую большую из известных монументальных сооружений цивилизации майя.

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