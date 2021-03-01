Сколько украинцы будут отдыхать в марте: Список выходных

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В марте украинцы будут отдыхать 9 дней

В начале марта украинцы получат сразу три выходных подряд с 6 по 8 марта. Об этом говорится в соответствующей статье Кодекса законов о труде "праздничные и нерабочие дни".

Так, в этом году Международный женский день выпадает на понедельник, поэтому первые весенние выходные станут трехдневными и продлятся с 6 по 8 марта.

Итак, в марте украинцы будут отдыхать 9 дней: 6, 7 и 8 марта; 13 и 14 марта; 20 и 21 марта; 27 и 28 марта. Рабочими в этом месяце станут 22 дня.

Переноса выходных из-за праздников не будет.

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Напомним, ранее стало известно, что в Верховной Раде Украины предлагают запретить перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации.