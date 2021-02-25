В марте Украина получит 1,5 млн доз вакцины, - Минздрав

Максим Степанов Слово и Дело

Министр прокомментировал слухи о том, что индийская вакцина является генерическим препаратом

До конца марта в Украину доставят еще 1,5 млн доз вакцины против коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью телеканалу "Украина".

"У нас по контракту 2 млн доз, это то, что должно быть поставлено в I квартале, до 31 марта. Мы ожидали 500 тыс. доз, 500 тыс. доз приехало. Это то количество, на которое нам дало разрешение на экспорт правительство Индии. Все правительства, что в США, что в ЕС, что в Индии, ограничивают экспорт? выдают квоты на экспорт. Сейчас уже было два моих обращения к правительству, сейчас будет обращение премьер-министра к своему коллеге, чтобы они дали нам разрешение на эти 1,5 млн", - сказал Степанов.

Глава Минздрава напомнил, что эти 500 тыс. доз рассчитаны на вакцинацию 250 тыс. человек. Вторая прививка будет сделана через 28 дней.

В то же время министр прокомментировал слухи о том, что индийская вакцина является генерическим препаратом, отметив, что генерики на вакцины не используются.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что 25 февраля во всех областях Украины начнется вакцинация против коронавируса.