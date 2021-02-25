В марте Украина получит 1,5 млн доз вакцины, - Минздрав
Министр прокомментировал слухи о том, что индийская вакцина является генерическим препаратом
До конца марта в Украину доставят еще 1,5 млн доз вакцины против коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью телеканалу "Украина".
"У нас по контракту 2 млн доз, это то, что должно быть поставлено в I квартале, до 31 марта. Мы ожидали 500 тыс. доз, 500 тыс. доз приехало. Это то количество, на которое нам дало разрешение на экспорт правительство Индии. Все правительства, что в США, что в ЕС, что в Индии, ограничивают экспорт? выдают квоты на экспорт. Сейчас уже было два моих обращения к правительству, сейчас будет обращение премьер-министра к своему коллеге, чтобы они дали нам разрешение на эти 1,5 млн", - сказал Степанов.
Глава Минздрава напомнил, что эти 500 тыс. доз рассчитаны на вакцинацию 250 тыс. человек. Вторая прививка будет сделана через 28 дней.
В то же время министр прокомментировал слухи о том, что индийская вакцина является генерическим препаратом, отметив, что генерики на вакцины не используются.
Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что 25 февраля во всех областях Украины начнется вакцинация против коронавируса.