В марте к сети 4G подключили более 116 тысяч пользователей

Всего в Украине 23 133 городов и сел уже имеют 4G

В течение марта операторы мобильной связи расширили сети 4G, впервые подключили более 400 городов и сел – это 116,3 тысячи пользователей. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Всего с июля 2020 уже более 8,4 млн украинцев получили преимущества: или же доступ к скоростному мобильному интернету, или возможность выбирать оператора – поставщика услуг", – отметили в ведомстве.

В марте мобильные операторы расширили сети 4G в 1644 населенных пунктах. К высокоскоростному мобильному интернету впервые подключили более 400 городов и сел, а преимущества ощутили 116,3 тыс. пользователей.

Минцифры планирует, что за 2 года 90% населения страны будет иметь высокоскоростной мобильный интернет. С этой целью в июле 2020 года стартовал проект LTE900. Он предусматривает, что операторы обмениваются "низкими радиочастотами и так расширяют свое покрытие.

4G появится в населенных пунктах, где проживает более 2000 человек, а также на автодорогах. В рамках проекта также впервые получили доступ к мобильному интернету 2,2 млн человек.

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Ранее сообщалось, что украинское правительство согласовало выделение ненужных телечастот под развертывание 4G-сетей.