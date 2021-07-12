В Мариуполе военные развернули флаг Украины и установили новый рекорд

Суть рекорда в том, что государственный флаг был развернут наибольшим количеством военных

В Мариуполе военные развернули флаг Украины и установили новый рекорд Из соцсетей

В центре Мариуполя бойцы Закарпатского легиона установили рекорд по наибольшему количеству военнослужащих, развернувших государственный флаг Украины. Об этом сообщает пресс-служба 128 ОГШБр Вооруженных сил Украины в Facebook.

Рекорд был зафиксирован представителями Национальным Реестра Рекордов Украины накануне, 11 июля.

В Мариуполе военные развернули флаг Украины и установили новый рекорд Из соцсетей

Флаг длиной 128 и шириной 3 метра приехал на Приазовье из Закарпатья и был изготовлен благодаря стараниям закарпатских волонтеров.

К слову, ранее во Львовской области 6-летний житель города Стрый - Марко Данчевский - установил рекорд Украины в номинации "Наибольшее количество названий стран, воспроизведенных ребенком наизусть по контуру на карте". Мальчик продемонстрировал блестящий результат, без заминки назвав 196 стран по контуру на карте за 13,5 минут.