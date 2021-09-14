В Мариуполе утилизируют тысячу доз вакцины Moderna

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Этот препарат больше не будут поставлять в город

В мариупольских прививочных центрах 16 сентября истекает срок годности Covid-вакцины Moderna. В связи с этим придется утилизировать 1 тыс. доз этого препарата. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Мариупольского горсовета Андрей Ремпель в комментарии Pr.ua.

По словам Ремпеля, в Мариуполе первую дозу этой вакцины получили 10,5 тыс. горожан. Из них второй дозой вакцинировались 9,5 тыс. человек. Осталась 1000 доз вакцины, срок годности которой истекает 16 сентября.

"Moderna после разморозки может сохраняться не более 30 дней, ее надо использовать в течение этого времени - до 16 сентября, - пояснил Андрей Ремпель. - Мы призываем всех, кому необходимо получить вторую дозу этой вакцины, прийти в медико-санитарные центры, пункты массовой вакцинации - "Порт-Сити" и "Мультицентр" в Левобережном районе.

Также он рассказал, что некоторые из вакцинированных впервые некорректно или неправильно указали свои номера телефонов и поэтому медики не могут с ними связаться.

Отмечается, что препарат Moderna больше не будет поставляться в Мариуполь.

Ранее сообщалось, что вакцина AstraZeneca в Украине может испортиться, поскольку осенью истекает срок ее годности.