В Мариуполе госпитализировали 3-летнюю девочку с ожогами: Врачи спасают ребенка

Ребенок получил ожоги, когда играл со спичками без присмотра взрослых

Согласно сообщению, около часа ночи 4 сентября поступила информация из больницы о госпитализации ребенка с ожогами.

Как выяснилось, телесные повреждения девочка получила дома, когда играла со спичками и подожгла на себе одежду. В это время мать была у соседей, а ее сожитель спал после употребления алкогольных напитков. Кроме того, семья состоит на учете в соцслужбах.

Сейчас ребенок находится в ожоговом отделении больницы. За ее жизнь борются медики.

По данному факту происшествия начато расследование по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство, повлекшее тяжкие последствия). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

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Напомним, ранее в Харьковской области 16-летняя девушка получила 50% ожогов тела вследствие поражения током на станции "Купянск-Узловой", когда пыталась сделать селфи на крыше вагона.