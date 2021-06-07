В Луганской области задержан агент ФСБ, планировавший теракт, - ОГП
Мужчина прибыл с территории РФ в город Северодонецк, где планировал совершить террористический акт
В Луганской области правоохранители задержали гражданина, которого считают агентом Федеральной службы безопасности России. Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.
Отмечается, что задержанный планировал совершить теракт в Северодонецке.
По данным следствия, гражданин Украины проходил военную службу в рядах так называемой народной милиции "ЛНР" и с 2020 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ для выполнения разведывательно-подрывной деятельности на территории Украины. С целью выполнения задачи он через пособников пытался получить секретную информацию научного института г. Харькова относительно новейшей военной техники и программ разработок использования беспилотных летательных аппаратов.
Продолжая свою противоправную деятельность, мужчина прибыл с территории РФ в город Северодонецк, где планировал осуществить террористический акт путем заложения самодельного взрывного устройства, заранее подготовленного кураторами ФСБ РФ, в автомобиль руководителя Института.
Правоохранители задержали мужчину после закладки и попытки приведения в действие взрывчатки.
Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении законченного покушения на совершение террористического акта (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, что ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ожидает провокаций и попыток терактов на украинском участке газопровода из России из-за запуска "Северного потока-2".