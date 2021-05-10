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В курортной Кирилловке на берегу Азовского моря нашли мертвого крокодила

Фото из соцсетей

Откуда взялось животное, пока точно никто не знает

На берегу Азовского моря в курортной Кирилловке отдыхающие обнаружили труп крокодила. Об этом в Instagram сообщил пользователь maxsemenda и опубликовал фото находки.

"Гуляли по пляжу наткнулись на труп крокодила, будет аккуратней в этом году", - подписал снимок с останками автор публикации.

Пользователи соцсети тут же отреагировали самыми разнообразными комментариями, в том числе шуточными. К примеру, что в этом сезоне Азовское побережье может огорчить отдыхающих не только нашествием медуз. 

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Однако, более вероятно, что погибший крокодил был одним из тех животных, которых используют в качестве антуража для фотографирования туристов. 

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