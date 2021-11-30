В KSE объяснили, почему шесть регионов до сих пор не вывели из красной зоны

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Данное решение зависит от государственной комиссии ТЭБ и ЧС

В Киевской школе экономики (KSE) объяснили, почему шесть областей, которые готовы покинуть красную зону карантина до сих пор в ней находятся. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко во время онлайн-брифинга.

По его словам, эпидемическая ситуация в регионах стабилизируется. Сейчас 10 областей превосходят уровень госпитализации. Однако, все они, кроме Закарпатской области, движутся в сторону улучшения.

"Сейчас есть шесть регионов, которые готовы выйти из "красного" уровня эпидопасности. Но комиссия ТЭБ и ЧС эти регионы не выводит. Потенциально причиной может быть то, что сейчас обновляется карантинное постановление, чтобы выводить регионы в соответствии с новыми карантинными индикаторами, или ограничениями", - пояснил Ганиченко.

При этом, решение по выходу областей из красной зоны будет зависеть от того, когда соберется комиссия ТЭБ и ЧС.

"Но то, что регионы в ближайшее время должны выходить, то это должно уже произойти, если не будет каких - то координальных изменений в решениях правительства относительно критериев выхода из "красного" уровня", - добавил эксперт.

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Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на сегодня в красной зоне карантинных ограничений продолжает находиться более половины областей. В частности в желтой зоне - четыре, а в оранжевой только две.