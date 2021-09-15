В Крыму раскопали коллекцию украшений III века. Фото

Украшения выполнены в сердоликовом стиле - одна пара сережек, три браслета и два нагрудных украшения.

Фото из открытых источников

"Крымский федеральный университет" сообщил, что на раскопках в могильнике Опушки в Крыму обнаружили коллекцию украшений III века н. э. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

"Ювелирные предметы могли принадлежать только высокопоставленным лицам. Они найдены в погребении предков средневековых аланов, которые жили на территории Крыма в III в. н. е. По наличию украшений не только рядом с останками женщин, а и детей, археологи сделали вывод, что высокое социальное положение в аланских племенах передавалось по наследству", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что в отличие от большинства оружия, которое обычно клали на поясе погребенных, эти мечи всегда были расположены на головах и плечах погребенных воинов. Такие экземпляры находят в разных регионах Европы, но большая часть происходит именно из Крыма и Северного Кавказа.

"Уникальность могильника Опушки в том, что он стал местом захоронений сразу пяти древних культур: позднескифской, среднесарматской, позднесарматской, немецкой и Аланской. Раскопками мы соединили участки могильника с захоронениями различных культур. Сейчас мы исследовали 1/7 могильника и, надеемся, что дальнейшие раскопки помогут определить причины такого внимания к этому месту носителей пяти разных культур", - резюмировали ученые.

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