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В Крыму отпустили 40 крымских татар, которых задержали у здания ФСБ

Задержания у здания ФСБ РФ в Симферополе, 4 сентября 2021 года Крымская солидарность

Крымчан отпустили еще ночью

В Крыму отпустили задержанных у здания ФСБ в Симферополе 40 человек, среди которых женщины и журналисты. Об этом сообщает правозащитная организация "Крымская солидарность".

Так, правозащитники с интервалом около трех часов опубликовали на своей странице в Facebook сообщение об освобождении всех задержанных из отделов полиции №1 "Железнодорожный" и №3 "Центральный" управления МВД РФ в Симферополе.

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Напомним, во временно оккупированном Крыму в городе Симферополь возле здания ФСБ задержали более 40 человек, пытавшихся узнать местонахождение пяти пропавших крымских татар. В частности , были задержаны двое гражданских журналистов - Айдера Кадырова и Нури Абдурашитова, что работают на "Крымскую солидарность" и издание Грани.ру.

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