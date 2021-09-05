В Крыму отпустили 40 крымских татар, которых задержали у здания ФСБ

Крымчан отпустили еще ночью

В Крыму отпустили задержанных у здания ФСБ в Симферополе 40 человек, среди которых женщины и журналисты. Об этом сообщает правозащитная организация "Крымская солидарность" .

Так, правозащитники с интервалом около трех часов опубликовали на своей странице в Facebook сообщение об освобождении всех задержанных из отделов полиции №1 "Железнодорожный" и №3 "Центральный" управления МВД РФ в Симферополе.

Напомним, во временно оккупированном Крыму в городе Симферополь возле здания ФСБ задержали более 40 человек, пытавшихся узнать местонахождение пяти пропавших крымских татар. В частности , были задержаны двое гражданских журналистов - Айдера Кадырова и Нури Абдурашитова, что работают на "Крымскую солидарность" и издание Грани.ру.