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В Крыму незаконно удерживают 125 украинцев, - Денисова

Людмила Денисова Фото из открытых источников

Также вчера три человека были отправлены в СИЗО

В Крыму незаконно удерживают 125 украинцев. Очередные задержания произошли в начале сентября. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

По ее словам, на территории оккупированного полуострова продолжаются задержания украинских граждан.

"На сегодняшний день 125 наших граждан либо арестованы, либо задержаны, либо отбывают наказание. И вчера это произошло снова: три человека отправлены в СИЗО и четыре человека - от 10 до 15 дней будут отбывать админарест", - отметила омбудсменка.

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Как сообщалось ранее, во временно оккупированном Крыму в городе Симферополь возле здания ФСБ задержали более 40 человек, пытавшихся узнать местонахождение пяти пропавших крымских татар. Также были задержаны двое гражданских журналистов - Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов, что работают на "Крымскую солидарность" и издание Грани.ру.

Кроме этого, так называемая власть в Крыму подозревает пятерых задержанных крымских татар в совершении диверсии. 6 сентября, в так называемых "судах" временно оккупированного Крыма состоялось избрание меры пресечения заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу.

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