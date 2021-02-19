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В Крыму из-за непогоды возникли перебои с электроснабжением

Фото из открытых источников

Над восстановлением коммуникаций работают круглосуточно

В "Крымэнерго" заявили, что из-за снега, гололеда и сильного ветра в некоторых районах полуострова возникли проблемы с электроснабжением. Об этом сообщает Крым.Реалей. 

Согласно сообщению, перебои случились в Белогорском, Ленинском районах и Судаке. 

"В период действия штормового предупреждения (снег, гололедно-изморозевые отложения, метель, гололедица, усиление северо-западного ветра) 18-19 февраля на полуострове были зафиксированы повреждения линий электропередачи 6-10 кВ. Больше всего пострадали сети Ленинского и Белогорского районов и города Судака", - рассказали в ведомстве.

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Также в "Крымэнерго" отметили, что работают в круглосуточном режиме, пытаясь оперативно устранять возникающие из-за шторма и нестабильной погоды нарушения.

Напомним, ранее стало известно, что в трех районах Крымского полуострова и в городе Керчь ввели режим чрезвычайной ситуации из-за снегопада.

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