В Крыму из-за COVID-19 изменили правила въезда граждан на полуостров

АР Крым Фото из открытых источников

Теперь обязательным становится прохождение ПЦР-теста

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 в Крыму внесли изменения в действующие правила для лиц, прибывающих на полуостров. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Как отмечается, с 17 апреля "иностранные граждане и лица без гражданства" должны будут в течение трех календарных дней со дня приезда "пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию об этом на сайте российского Единого портала государственных и муниципальных услуг".

Кроме этого, потребуется заполнить электронную анкету, размещенную на этом портале. Соответствующие изменения в указ "О введении режима повышенной готовности" внес "глава" АРК Сергей Аксенов.

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Напомним, недавно суд наложил арест еще на 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые использовали для незаконной перевозки пассажиров в оккупированный Крым.