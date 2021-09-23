В Кремле рассказали, при каких условиях может состояться встреча Путина с Зеленским

Президенты обеих стран должны понять, о чем им разговаривать на саммите

Отмечается, что президенты обеих стран должны понять, о чем им разговаривать на саммите.

Встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может состояться тогда, когда будет согласована повестка дня. Об этом стало известно во время брифинга прессекретаря президента РФ Дмитрия Пескова, передает РБК-Украина.

"Безусловно, два президента встретятся, когда они оба будут готовы, когда будет какой-то порядок дня их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать", - отметил Песков.

Новости по теме: В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о возможности войны Украины и РФ

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, однако российская сторона не готова обсуждать вопросы Крыма, а без обсуждения вопроса оккупированных территорий встреча не будет иметь смысла. Переговоры по данной встрече ведутся, но, по большому счету, все зависит от России.