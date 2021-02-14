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В Кременчуге объявили двухдневный траур из-за смерти военных на Донбассе

15 и 16 февраля в Кременчуге объявлено днями траура Фото из открытых источников

15 и 16 февраля в городе объявлено днями скорби

В Кременчуге понедельник и вторник объявили днем траура в связи с гибелью двух жителей города на Донбассе. Об этом сообщил городской голова Виталий Малецкий в Facebook

"Они могли бы еще очень много сделать для нашего государства, однако отдали самое дорогое - жизнь за ее независимость. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Понедельник и вторник в Кременчуге объявляются днями траура", - написал Виталий Малецкий.

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В частности, 15 и 16 февраля объявлено днями скорби по капитану Александру Войтенко (1984 года рождения) и старшему солдату Вячеславу Алексеенко (1987 года рождения). 

Напомним, в воскресенье утром, 14 февраля, на Донбассе в районе Новолуганского на взрывном устройстве подорвались трое военных, которые погибли. 

По этому факту Государственное бюро расследований открыло уголовное производство.

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