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В Украине ослабят ограничения на проезд в общественном транспорте красных зон

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Это связано с наступлением холодов

В Украине ослабят ограничение проезда в общественном транспорте в красных карантинных зонах. Об этом сообщил главп Минздрава Виктор Ляшко в эфире телеканала "Интер".

Так, в Украине разрешат впускать в общественный транспорт больше пассажиров. Это связано с наступлением холодов. Людям создает дискомфорт долгое ожидание на остановке.

"Мы переходим на такой этап, что пандемия становится пандемией невакцинированных людей и плюс вакцинированные не должны страдать из - за тех, кто отказывается прививаться", - сказал Ляшко.

Как известно, в областях красной зоны пользоваться общественным транспортом могут лишь те, кто имеет COVID-сертификат, отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении от коронавирус.

Новости по теме: Луганская и Львовская области покидают красную карантинную зону, - Ляшко

Напомним, в Украине за последние сутки обнаружили 7464 новых подтвержденных случаи коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 579, медработников – 74). Больше всего их в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

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