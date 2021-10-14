В "красную" зону могут перейти еще пять областей, - Кузин

Фото из открытых источников

С 15 октября красный уровень эпидемической опасности будет установлен в Херсонской области

На грани с "красной" зоной в Украине находятся Житомирская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Харьковская области. Об этом в эфире "Украинского радио" сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Должны констатировать, что эпидемическая ситуация прогнозируемо ухудшается. Мы уже имеем решение о переводе Херсонской области, это первая область, которая решением комиссии ТЭБ и ЧС была переведена в красный уровень, и этот уровень эпидемической опасности будет введен с 15 октября. Мы видим что в этой области ситуация сейчас самая острая", - сказал он.

Кузин добавил, что также Житомирская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области находятся на грани оранжевой и красной зоны.

“Пока удается удержать ситуацию или за счет развертывания дополнительных коек, или ресурсов системы здравоохранения, или за счет включаются новые механизмы по тестированию. Но ситуация постепенно ухудшается", - добавил замминистра.

Новости по теме: В "красной" зоне привитых одной дозой не будут пускать в межрегиональный транспорт

Как сообщалось ранее, в Украине за минувшие сутки, 13 октября, обнаружили 18 881 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализировали 4 633 человек, зафиксировано 412 летальных случаев, выздоровели 7 630 человек.