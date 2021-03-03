В Красную книгу Украины попал 171 новый вид животных
Среди них моллюски, членистоногие, хордовые и кольчатые черви
В обновленное издание Красной книги Украины попал 171 вид животных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.
"Обновленный перечень включает 687 видов животных. Для сравнения, в третье издание Красной книги Украины 2009 года было занесено 543 вида животных. Список содержит 14 видов кольчатых червей (в перечне 2009 года – 8 видов), моллюсков – 53 (19), членистоногих – 357 (263), хордовых – 260 (245)", - говорится в сообщении.
В частности, среди новых видов животных:
- 3 вида кольчатых червей;
- 36 - моллюсков;
- 112 - членистоногих;
- 17 хордовых.
Как отмечается, к животным Красной книги отнесли таких представителей: рак товстопалий; водомірка наяда; коконопряд золотистый; грицик большой; тритон гребенчатый; ящерица Ліндгольма; бычок Штайниця; угорь европейский; подуст обыкновенный; суслик малый.
При этом добавляется, что в зависимости от состояния видов и степени угрозы их исчезновению, виды распределены по 6 категориям. В частности, недостаточно известных сейчас 28 видов, исчезающих - 162, уязвимых насчитывается 277. 201 вид является редким, 8 считаются пропавшими, а неоценимыми - 11.
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