В красной зоне Запорожской области вводят ограничения на внутренние перевозки

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Водители маршрутных транспортных средств должны быть вакцинированы от COVID-19

В красной зоне Запорожской области с 25 октября решили ввести ограничения на внутриобластные перевозки. Об этом сообщило местное издание "Индустриалка".

Отмечается, что областные власти обязали перевозчиков принять меры для 100% вакцинации водителей от COVID-19 на регулярных и нерегулярных перевозках.

Также требования к пассажирам вводят на внутриобластных автобусных и железнодорожных рейсах.

Таким образом, попасть в автобус или поезд смогут только пассажиры, которые докажут отсутствие коронавируса или вакцинацию от COVID-19.

Чтобы воспользоваться автобусом или поездом, жителям Запорожской области необходимо иметь при себе один из документов:

отрицательный ПЦР-тест;

отрицательный экспресс-тест на антиген;

сертификат вакцинации;

справка о выздоровлении от коронавируса.

Кроме этого, областные власти рассматривают возможность перераспределения транспорта с менее загруженных маршрутов на более загруженные, а также введение ограничений на перевозку городским транспортом льготников во время пиковой нагрузки.

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Как сообщалось ранее, в Ровенской областной государственной администрации не исключают возможность введения ограничений на внутриобластные поездки, после перехода региона в красную зону карантина 26 октября.