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В "красной" зоне привитых одной дозой не будут пускать в межрегиональный транспорт

etu.ru

Основанием для допуска в транспорт будет лишь документ о полной вакцинации или отрицательного результата тестирования на COVID-19

Согласно новым правилам межрегиональных поездок, документ о получении одной дозы вакцины от COVID-19 не будет основанием для допуска в транспорт в "красной" зоне карантина. Об этом сообщил спикер Министерства здравоохранения Роман Борщ, передает телеканал "Дом".

С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров из/в регионы с "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров старше 18 лет одного из этих документов:

  • документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19;
  • отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

В то же время, в "желтых" и "оранжевых" зонах пассажирам и водителям межрегиональных перевозок помимо вышеперечисленных можно предоставлять документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины от коронавируса.

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Напомним, на заседании Кабинета министров Украины 11 октября внесли изменения в постановление №1236, которые предусматривают ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности. Так, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров отрицательного теста на COVID, документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.

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