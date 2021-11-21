В красной зоне карантина находятся Киев и 18 областей, - Минздрав

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Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Николаевской (1118), Полтавской (984), Хмельницкой (854) областях

В красной зоне по состоянию на 21 ноября находятся Киев и 18 областей. Об этом говорится в данных Министерства здравоохранения.

В частности, до красной зоны эпидемической опасности отнесены Киев, Винницкую, Волынскую, Днепропетровскую, Донецкую, Житомирскую, Запорожскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Луганскую, Львовскую, Николаевскую, Одесскую, Ровенскую, Сумскую, Херсонскую, Хмельницкую, Черкасскую и Черниговскую области.

Как отмечается, на оранжевом уровне епіднебезпеки - Закарпатская, Полтавская и Харьковская области, на желтом - Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая.

Уровень заболеваемости COVID-19 при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения составляет по стране 676 на 100 тыс., в том числе в Киеве - 624.

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Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Николаевской (1118), Полтавской (984), Хмельницкой (854) областях.

Известно, что 20 ноября уровень госпитализаций по стране составил 64,9 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения.

В Киеве уровень госпитализаций составил 64,4 на 100 тыс. населения. Этот показатель превышен также в 16 областях.

Загруженность коек с кислородом, определенная на уровне 65%, по стране составляет 54,2%. Ни в одной области и в столице по состоянию на 20 ноября он не превышен.

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Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки подтвердили 10 635 новых случаев заболевания коронавирусом. Госпитализировано - 4048 человек; летальных исходов – 377; выздоровело – 14 450 человек.