В "красном" Николаеве Нацгвардия заблокировала рынок, который отказался закрыться
Предприниматели объяснили работу тем, что покупателей на рынке меньше, чем в супермаркетах
В Николаеве, который находится в "красной" зоне карантина, работники рынка "Колос" решили продолжить работать, однако Национальная гвардия заблокировала его работу. Об этом сообщает "Новости N".
Согласно сообщению, предприниматели, которые работают на рынке, пояснили продолжение работы тем, что здесь покупателей меньше, чем в супермаркетах, и они не понимают, почему им работать нельзя, а супермаркетам можно.
Сегодня утром несколько десятков военнослужащих Национальной гвардии совместно с полицейскими заблокировали все входы на вещевой рынок "Колос". Им была поставлена задача не пропускать на рынок никого - ни продавцов, ни покупателей. Протоколы о нарушении карантина в отношении них пока еще никто не составлял.
По словам представителя предпринимателей адвоката Андрея Толпекина, торговцы готовы обсуждать формат дальнейшего взаимодействия с чиновниками, но на присутствие полиции на рынке будут "реагировать жестко". После часа общения чиновники и полиция покинули территорию рынка, а торговцы продолжили работу.
Напомним, в Николаеве в рамках распространения карантинных ограничений общественный транспорт от ныне будет работать только в часы пик и будет перевозить пассажиров по спецпропускам.