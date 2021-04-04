В "красном" Николаеве Нацгвардия заблокировала рынок, который отказался закрыться

Предприниматели объяснили работу тем, что покупателей на рынке меньше, чем в супермаркетах

В Николаеве, который находится в "красной" зоне карантина, работники рынка "Колос" решили продолжить работать, однако Национальная гвардия заблокировала его работу. Об этом сообщает "Новости N" .

Согласно сообщению, предприниматели, которые работают на рынке, пояснили продолжение работы тем, что здесь покупателей меньше, чем в супермаркетах, и они не понимают, почему им работать нельзя, а супермаркетам можно.

Сегодня утром несколько десятков военнослужащих Национальной гвардии совместно с полицейскими заблокировали все входы на вещевой рынок "Колос". Им была поставлена задача не пропускать на рынок никого - ни продавцов, ни покупателей. Протоколы о нарушении карантина в отношении них пока еще никто не составлял.

По словам представителя предпринимателей адвоката Андрея Толпекина, торговцы готовы обсуждать формат дальнейшего взаимодействия с чиновниками, но на присутствие полиции на рынке будут "реагировать жестко". После часа общения чиновники и полиция покинули территорию рынка, а торговцы продолжили работу.

Напомним, в Николаеве в рамках распространения карантинных ограничений общественный транспорт от ныне будет работать только в часы пик и будет перевозить пассажиров по спецпропускам.