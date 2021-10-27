В конце октября почти треть домохозяйств Украины остаются без отопления

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Однако, существуют области, в которых подключение составляет 100%

По состоянию на 27 октября в Украине к теплоснабжению подключено более 70% домохозяйств. Однако, есть регионы, которые отчитались про 100% запуск отопления в жилом секторе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Как отмечается, в десяти областях страны показатель подключения составляет более 90%. Среди них: Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Ровенская, Киевская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области.

В то же время уже существуют регионы, которые предоставили тепло во все домохозяйства. Это Закарпатская, Черниговская и Тернопольскую области.

"На прошлой неделе правительство приняло решение, что создает предпосылки для снятия арестов со счетов предприятий ТКЭ и позволяет начать процесс заключения договоров реструктуризации долгов за потребленные энергоносителей", - напомнили в Минрегионе.

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Напомним, что ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что газа, который Украина накопила в подземных хранилищах, хватит для прохождение отопительного сезона.

Сейчас в украинских хранилищах почти 19 млрд кубометров газа.