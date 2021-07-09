В КМУ рассказали, что будут делать с россиянам в Крыму после деоккупации полуострова

Вицепремьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников Министерство по вопросам временно оккупированных территорий

Сейчас в Крыму находятся около 500 тыс. граждан РФ

В Кабмине поделилась планами, что будут делать с гражданами РФ в Крыму после деоккупации полуострова, ведь они находятся там незаконно. Об этом рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в эфире Украина 24, сообщает "РБК-Украина".

По его словам, из-за вытеснения Россией местного населения на временно оккупированных территориях АР Крым и г. Севастополя находится около 500 тысяч россиян. Информация оккупационных властей свидетельствует, что это количество может составлять от 700 тысяч до миллиона.

"Сегодня, при населении Крыма в 2,5 млн до начала оккупации, минимально там 500 тысяч уже людей, которые приехали не местными жителями", - заявил Резников.

Он также уточнил, каким Кабмин видит будущее граждан РФ на полуострове после его деоккупации. Сейчас в правительстве обсуждают вариант депортации.

"У нас есть разные позиции, вплоть до депортации, звучат такие призывы. Но я сторонник юридической процедуры под названием - выдворение. Если те граждане попали в Крым не через "Чонгар", "Каланчак" или "Чаплинку", то есть находятся незаконно на территории Украины, то следствием будет выдворение", - пояснил министр.

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что на территории аннексированного Крымского полуострова Россия разместила потенциальные носители ядерного оружия и продолжает развивать военную инфраструктуру.