В КМУ рассказали, чего ожидать пенсионерам, которые не перейдут на банковские карты

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Шмыгаль заверил, что никаких угроз нет

Пенсионеры, которые по объективным причинам не могут перейти на карточное обслуживание в банках, будут и дальше получать выплаты через "Укрпочту". Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге после сегодняшнего выездного заседания правительства в Черниговской области, сообщает УНИАН.

По его словам, сейчас "Укрпочта" уже закупила и в этом году завершает организацию так называемых мобильных отделений. Речь идет о более чем 500 автомобилях, которые подвозят документы, почтовые отправления и деньги.

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"Второе - продолжение стратегии, которая была начата в государстве, - пенсия на карточки. Этапность такова: крупные города, города с населением 100 тысяч человек и более. В тех городах, где густота не позволяет иметь банковское отделение или иметь банкомат, там пенсия будет привозиться по почте, как и было", - сказал Шмигаль.

Он также отметил, что никаких угроз и кризиса нет, ведь "Укрпочта" будет привозить эту пенсию, как и было до этого", где это необходимо.

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Напомним, ранее в Минсоцполитики заявили, что с 1 сентября пенсии и денежное пособие будут начисляться на банковский счет за исключением отдельных категорий лиц, для доставки пенсий которым будут проводить конкурсы среди поставщиков услуг.

Также с 1 апреля Кабинет министров Украины повысил тарифы на оплату услуг "Укрпочты", связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежных пособий населению в наличной форме.