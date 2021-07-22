home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В Китае запустили сервис беспилотных такси

Беспилотное такси в Китае Twitter / DeepRoute.ai

Сейчас в городе ездят 20 беспилотных такси, которые имеют около 100 точек посадки и высадки и предоставляют услуги на более 200 км дорог

В китайском городе Шэньчжэнь, который расположен на юге провинции Гуандун и граничит с Гонконгом, начали работу 20 беспилотных такси. Об этом сообщает Синьхуа.

Как отмечается, автомобили имеют около 100 точек посадки и высадки, в которые включены туристические прелести и центры вакцинации против коронавируса.

Беспилотные такси компании DeepRoute предоставляют услуги на более 200 км дорог общественного пользования.

Бесплатными услугами новых такси в Китае может воспользоваться каждый желающий, старше 18 лет.

Новости по теме: Ежегодно рынок такси в Украине растет на 10%, но легально таксует лишь каждый 10-й водитель

Ранее сообщалось, что в столичном регионе Финляндии, а также в Оулу и в Рованиеме на один день появлялось особое такси, где можно будет проехать совершенно бесплатно, только за идею. Вместо денег пассажира просили высказать мнение о том, как можно улучшить культуру и службу такси с точки зрения клиента.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Днепре прогремел взрыв в доме, волной повыбивало стекла "Кто домик потерял?": В Киеве по Днепру дрейфовала деревянная избушка Настоящий водопад: На мосту Патона в Киеве прорвало трубу теплосети Гербициды и ядохимикаты: Экологи назвали состояние Днепра катастрофическим

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект