В Китае запустили сервис беспилотных такси

В китайском городе Шэньчжэнь, который расположен на юге провинции Гуандун и граничит с Гонконгом, начали работу 20 беспилотных такси. Об этом сообщает Синьхуа.

Как отмечается, автомобили имеют около 100 точек посадки и высадки, в которые включены туристические прелести и центры вакцинации против коронавируса.

Беспилотные такси компании DeepRoute предоставляют услуги на более 200 км дорог общественного пользования.

Бесплатными услугами новых такси в Китае может воспользоваться каждый желающий, старше 18 лет.

DeepRoute’s #autonomousvehicles have driven over one million kilometers on public roads in China without any accident. In 2021, DeepRoute will take one step further and bring more opportunities for people to use #robotaxi service. pic.twitter.com/GMHm1F1eAG

DeepRoute is the first company that has been granted the permit to launch #robotaxi pilot program to the public in Shenzhen, China. Robotaxis will be available for public rides in Downtown Shenzhen in mid-2021. Watch the video to take a peek at the ride. https://t.co/TuNdaEqMy3 pic.twitter.com/Icsv2Hoo4c