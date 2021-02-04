В Китае уже второй раз клонировали котенка

Второй в мире клонированный котенок Фото China Daily

Оно родилось накануне Нового года

В Китае ученые вторично клонировали котенка. Об этом сообщает The Stairs Times.

Как отмечается, клон удалось вывести исследовательской группе из сельскохозяйственного университета Циндао в провинции Шаньдун.

Затем, 24 декабря 2020 года с весом 75 г родилась вторая в мире клонированная кошка. Она имеет черно-белую окраску. Исследователи нарекли ее пинг-Ань, что в переводе означает "безопасность". Они надеются, что котенок принесет удачу миру своим появлением.

Кроме этого, стало известно, что котик был клонирован от кошки из джунглей. Ученые приобрели малюсенький кусочек кожи животного с разрешения его владельца. Таким образом, полученный материал культивировали во множество соматических клеток, которые хранились в емкости с жидким азотом при температуре минус 196 градусов.

Фото China Daily

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Ранее сообщалось, что Китай начал предоставлять услуги по клонированию кошек. Создание копии любимца обойдется в около 35 тыс. долларов.