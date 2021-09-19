В Киевской области умер студент после вакцинации против коронавируса

Владимир Сало умер после COVID-вакцинации Украинский гуманитарный институт

Вечером после вакцинации у 19-летнего парня поднялась температура и начались судороги, а затем исчез пульс и дыхание

В Киевской области умер студент в день после вакцинации. У него поднялась температура и начались судороги. Об этом сообщает Украинский гуманитарный институт.

Согласно сообщению, инцидент произошел 13 сентября. Днем, в 14:30, 19-летний Владимир Сало вакцинировался против коронавируса, а вечером, в 18:30, он пошел ужинать в студенческой столовой, потом в кафетерий, где играл в настольные игры. Позже поднялась температура, в 20:15 начались судороги. В 20:35 исчез пульс и дыхание. Медицинские работники УГИ делали ему искусственное дыхание до приезда скорой, которая прибыла в 20:45. Скорая реанимировала студента час, но безрезультатно.

Предварительно установлено, что парень умер от сердечно-легочной недостаточности и отека легких.

В украинском гуманитарном институте отметили, что Владимир учился на специальности "Филология".

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