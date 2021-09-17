home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В Киевской области школы с невакцинированными учителями закроют

Фото из открытых источников

Такая мера является вынужденной, поскольку в области начало расти количество больных на коронавирус

В Киевской области закроют школы, если у них будет недостаточно вакцинированных работников. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

"В этом году наша область имеет возможность полноценно функционировать даже в усиленных карантинных нормах. Но есть условие – будут работать только те школы, где вакцинировано 80% работников. В лицее сейчас, например, прививку получил 61% учителей", – заявил глава Киевской ОГА Василий Володин.

При этом он добавил, что если до 20 сентября не будет вакцинировано 80% работников, то дистанционно уроки проводиться не будут.

Председатель Киевской ОГА подчеркнул, что такая мера является вынужденной, поскольку в области начало расти количество больных на коронавирус, а также увеличивается уровень госпитализации.

"Требование иметь 80% вакцинированных в коллективе касается всех – и социальной сферы и бизнеса. К тому же прививка сейчас – это единственный способ защититься от болезни", – добавил Володин.

Новости по теме: В учебных заведениях по всей стране проведут "внезапные проверки" , – Ляшко

Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области заведения, где вакцинировано менее 80% работников, закроют на карантин. Дистанционного обучения не будет. На сегодня в области доступны вакцины CoronaVac, Pfizer и AstraZeneca.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Антитеррористические учения: В Киевской области будут проверять документы и ограничат движение В Киевской области произошло смертельное ДТП с участием паломников-хасидов В Киевской области столкнулись фура, легковое авто и два микроавтобуса, есть пострадавшие На Киев и область надвигается гроза, которая удержится до конца суток

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект