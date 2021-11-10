В Киевской области с 13 ноября вводят COVID-сертификаты на транспорт

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Пассажирам необходимо иметь документ, удостоверяющий отсутствие болезни

В Киевской области с 13 ноября ужесточат ограничения на пользование общественным транспортом. Об этом говорилось в Telegram-канале Киевской областной государственной администрации.

Как отмечается, для пользования общественным транспортом в Киевской области, пассажиры должны иметь при себе один из документов:

COVID-сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации;

отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест, которые были сделаны не позднее чем за 72 часа до поездки;

справку о выздоровлении от коронавируса. В то же время она должна быть подтверждена в Едином государственном веб-портале электронных услуг с использованием приложения "Дія".

Пока неизвестно, когда отменят данные ограничения.

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Напомним, что ранее в Ровенской области ужесточили ограничения на пользование общественным транспортом из-за ухудшения эпидемической ситуации с коронавирусом.

Таким образом, совершать поездку смогут лишь вакцинированные пассажиры.

А в Украине сократилась желтая зона карантина из-за перехода Закарпатской области в оранжевую. Сейчас красный уровень эпидопасности объявлен в 17 регионах.