В Киевской области предстоятель УПЦ возглавил канонизацию священномученика Михаила Подъельского

Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий Центр информации УПЦ

В Борисполе Киевской области 23 ноября прошло прославление в лике святых священника Михаила Подъельского, расстрелянного НКВД за исповедание веры. Об этом сообщил Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Свято-Покровского собора. Как отмечается, Божественную литургию и канонизацию священномученика совершил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Богослужение прошло в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ.

Как сообщалось ранее, решение о канонизации священника Михаила Подъельского Священный Синод УПЦ принял 17 августа 2021 года. Священник Михаил Подъельский родился 21 мая 1878 года в городе Нежин Черниговской губернии в семье диакона. Сначала проходил служение в Черниговской епархии в качестве диакона. В 1925 году был посвящен в сан иерея и направлен в Прилукское благочиние.

В 1930 году впервые задержан Прилукским НКВД. После освобождения вынужден перевестись в село Зазимье Броварского района. Несмотря на давление местной советской власти на новом месте служения активно продолжал выполнять свои пастырские обязанности, отказывался закрывать церковь, совершал для местных жителей церковные обряды и таинства.

19 ноября 1937 года был выписан ордер на арест отца Михаила по обвинению в "антисоветской агитации". Согласно протоколам, на допросе отец Михаил вел себя спокойно, отрицая все выдвинутые обвинения. Тройка при Киевском облуправлении НКВД 20 ноября присудила к расстрелу с конфискацией имущества.