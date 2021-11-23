home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В Киевской области предстоятель УПЦ возглавил канонизацию священномученика Михаила Подъельского

Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий Центр информации УПЦ
В Борисполе Киевской области 23 ноября прошло прославление в лике святых священника Михаила Подъельского, расстрелянного НКВД за исповедание веры. Об этом сообщил Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Свято-Покровского собора.
 
Как отмечается, Божественную литургию и канонизацию священномученика совершил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
 
Богослужение прошло в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ.
 
 
Как сообщалось ранее, решение о канонизации священника Михаила Подъельского Священный Синод УПЦ принял 17 августа 2021 года.
 
Священник Михаил Подъельский родился 21 мая 1878 года в городе Нежин Черниговской губернии в семье диакона. Сначала проходил служение в Черниговской епархии в качестве диакона. В 1925 году был посвящен в сан иерея и направлен в Прилукское благочиние.
 
В 1930 году впервые задержан Прилукским НКВД. После освобождения вынужден перевестись в село Зазимье Броварского района. Несмотря на давление местной советской власти на новом месте служения активно продолжал выполнять свои пастырские обязанности, отказывался закрывать церковь, совершал для местных жителей церковные обряды и таинства.
 
19 ноября 1937 года был выписан ордер на арест отца Михаила по обвинению в "антисоветской агитации". Согласно протоколам, на допросе отец Михаил вел себя спокойно, отрицая все выдвинутые обвинения. Тройка при Киевском облуправлении НКВД 20 ноября присудила к расстрелу с конфискацией имущества.
 
27 ноября ровно в 24:00 приговор привели в действие. Об этом свидетельствует акт расстрела. Тело, как и большинство других расстрелянных, отвезли в Быковнянский лес.
 
Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект