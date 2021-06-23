В Киевской области ограничивают движение грузовиков, но есть исключения
Такие меры необходимы для сохранения асфальтного покрытия
Из-за повышения температуры на территории Киевской области вводят ограничения на движение большегрузных транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции региона.
"Если температура воздуха днем достигает выше 28°С, движение грузового транспорта, вес которого составляет свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, будет временно ограничено на дорогах области. Продлится ограничение в светлое время суток с 12:30 до 20:30",- говорится в сообщении.
Следует отметить, что ограничения не распространяются на транспортные средства, которые занимаются перевозкой
- опасных грузов;
- скоропортящихся грузов;
- живых животных и птицы;
- перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
Кроме этого, в полиции утонули, перечнем мест, где водители могут переждать жару. С ним можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, из-за высокой температуры воздуха в Киеве с 14:00 20 июня ввели ограничение на въезд габаритного грузового транспорта.