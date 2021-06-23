В Киевской области ограничивают движение грузовиков, но есть исключения

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Такие меры необходимы для сохранения асфальтного покрытия

Из-за повышения температуры на территории Киевской области вводят ограничения на движение большегрузных транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции региона.

"Если температура воздуха днем достигает выше 28°С, движение грузового транспорта, вес которого составляет свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, будет временно ограничено на дорогах области. Продлится ограничение в светлое время суток с 12:30 до 20:30",- говорится в сообщении.

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Следует отметить, что ограничения не распространяются на транспортные средства, которые занимаются перевозкой

опасных грузов;

скоропортящихся грузов;

живых животных и птицы;

перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Кроме этого, в полиции утонули, перечнем мест, где водители могут переждать жару. С ним можно ознакомиться по ссылке.

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Напомним, из-за высокой температуры воздуха в Киеве с 14:00 20 июня ввели ограничение на въезд габаритного грузового транспорта.