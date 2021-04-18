live
Новости » Общество Читати новину українською

В Киевской области начали делать COVID-прививки вакциной Pfizer-BioNTech

Фото из открытых источников

Сегодня прививки будут делать в двух спецучреждениях

В воскресенье, 18 апреля, в Киевской области начали делать прививки от коронавируса COVID-19 вакциной Сomirnaty от компании Pfizer-BioNTech. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА

"Вчера наша область получила первые 1170 доз вакцины от Pfizer-BioNTech, а сегодня мы уже начали ее использовать. Предназначена она прежде всего для работников и жителей домов престарелых. Туда, согласно определенному графику, будут выезжать наши мобильные бригады и проводить прививки", - рассказал глава ОГА Василий Володин.

Новости по теме: В Украине от COVID-19 вакцинировали почти 450 тыс. человек, - Минздрав

Как отмечается, сегодня вакцинацию будут проводить в двух специализированных учреждениях области. В частности, прививки получат 78 работников и 42 жителей Бородянского психоневрологического интерната, а тогда 84 работника и 12 жителей Белоцерковского психоневрологического интерната.

Новости по теме: В Украине начали делать COVID-прививки сотрудникам органов МВД

Напомним, в пятницу, 16 апреля, в Украину прибыла первая партия вакцины компании Pfizer и BioNTech. В Киев прилетело 117 тысяч доз препаратов от коронавируса. 

Впоследствии главный санитарный врач страны Виктор Ляшко уточнил, что первую партию вакцины от Pfizer не будут использовать всю сразу.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Топ бюджетных мест для отдыха в Украине: От Мукачево до Полтавы Панорамы на Днепр, улицы-музеи и исторический Подол: Что посмотреть в Киеве за один день Греция откроется для украинцев 14 апреля: Условия въезда Спрятанные за небоскребами: Старинные здания Украины, которые не покажут экскурсоводы

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |