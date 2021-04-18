В Киевской области начали делать COVID-прививки вакциной Pfizer-BioNTech

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Сегодня прививки будут делать в двух спецучреждениях

В воскресенье, 18 апреля, в Киевской области начали делать прививки от коронавируса COVID-19 вакциной Сomirnaty от компании Pfizer-BioNTech. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

"Вчера наша область получила первые 1170 доз вакцины от Pfizer-BioNTech, а сегодня мы уже начали ее использовать. Предназначена она прежде всего для работников и жителей домов престарелых. Туда, согласно определенному графику, будут выезжать наши мобильные бригады и проводить прививки", - рассказал глава ОГА Василий Володин.

Как отмечается, сегодня вакцинацию будут проводить в двух специализированных учреждениях области. В частности, прививки получат 78 работников и 42 жителей Бородянского психоневрологического интерната, а тогда 84 работника и 12 жителей Белоцерковского психоневрологического интерната.

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Напомним, в пятницу, 16 апреля, в Украину прибыла первая партия вакцины компании Pfizer и BioNTech. В Киев прилетело 117 тысяч доз препаратов от коронавируса.

Впоследствии главный санитарный врач страны Виктор Ляшко уточнил, что первую партию вакцины от Pfizer не будут использовать всю сразу.