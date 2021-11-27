В Киевской области активисты "Молодежь – За Жизнь" раздали продуктовые наборы нуждающимся людям преклонного возраста

ОПЗЖ

Представители общественной организации "Молодежь – За Жизнь" в Киевской области приняли участие в флешмобе "МолодежьНеравнодушна". Активисты оказали помощь пенсионерам и раздали продуктовые наборы, а также призвали не оставаться в стороне неравнодушных украинцев.

"Мы находимся в прекрасном городе Вышгород. Я активист общественной организации "Молодежь за жизнь" и хочу присоединиться к флешмобу #МолодежьНеравнодушна который организовала наша организация. В нашей стране, пенсионеры страдают из-за низких пенсий, роста цен на тарифы и цен на продукты. Мы хотим вручить пенсионерам небольшие продуктовые наборы, что бы хоть как-то помочь в это нелегкое время. Это самое малое, что мы можем сегодня сделать, поэтому хочу обратиться к нашей молодёжи и неравнодушным гражданам, не оставайтесь в стороне", — активист Киевской областной общественной организации "Молодежь – За Жизнь" Денис Хамайдула.