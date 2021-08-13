home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В киевском метро сегодня возможны ограничения в работе: Какие станции

Столичное метро

 Фото из открытых источников

Причиной является проведение футбольного матча

Сегодня, 13 августа, в Киеве могут ограничить работу метро. Вечером состоится футбольный матч. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что на НСК "Олимпийский" в 19:30 состоится футбольный матч между командами "Шахтер" (Донецк) и "Металлист 1925" (Харьков).

Подчеркивается, что после завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход до следующих станций:

  • "Дворец спорта",
  • "Олимпийская",
  • "Площадь Льва Толстого".

Такой механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Новости по теме: Санки и церковная одежда. Что в этом году успели забыть пассажиры столичного метро

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве 13 августа в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча возможны закрытия некоторых станций метро

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект