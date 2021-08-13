В киевском метро сегодня возможны ограничения в работе: Какие станции

Причиной является проведение футбольного матча

Сегодня, 13 августа, в Киеве могут ограничить работу метро. Вечером состоится футбольный матч. Об этом сообщает пресс-служба КГГА .

Отмечается, что на НСК "Олимпийский" в 19:30 состоится футбольный матч между командами "Шахтер" (Донецк) и "Металлист 1925" (Харьков).

Подчеркивается, что после завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход до следующих станций:

"Дворец спорта",

"Олимпийская",

"Площадь Льва Толстого".

Такой механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

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Напомним, ранее мы писали, что в Киеве 13 августа в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча возможны закрытия некоторых станций метро.